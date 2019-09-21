شكرا لقرائتكم خبر عن تحول لون دماء فتاة أمريكية للأزرق والان مع التفاصيل

فوجئ الأطباء بقسم الطوارئ في أحد المستشفيات بمدينة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند الأمريكية، بوصول فتاة تشكو من أعراض ضعف عام وإرهاق وضيق في التنفس وأعراض غير عادية لا تشعر بها يوميا.

وكتب كل من الدكتور أوتيس وارن وبنيامين بلاكوود عن حالتها في دراسة منشورة بمجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن"، الخميس، موضحين أن المريضة بدت "مزرقة"، وهو المصطلح الطبي المقابل للتحول نحو اللون الأزرق.

وأرجع الطبيبان تحول لون دماء الفتاة التي تبلغ من العمر 25 عاما إلى اللون الأزرق إلى مخدر كانت تستخدمه، ما تسبب في موت نهايات الأعصاب في الجلد، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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وأوضح الطبيبان في دراستهما أن المريضة قالت إنها استخدمت كميات كبيرة من "البنزوكين الموضعي" في الليلة السابقة بسبب معاناتها من آلام بالأسنان.

وشخص وارن حالة الفتاة بـ"ميتهيموجلوبينية الدم"، وهو اضطراب دموي نادر يتسبب في إنتاج الناس لكميات غير عادية من الميتهيموجلوبين، وهو نمط من الهيموجلوبين. ومع وجود الميتهيموجلوبين، ينقل الهيموجلوبين الأكسجين، لكن لا يطلقه بفاعلية إلى الأنسجة، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتلقت الفتاة العلاج، وخلال دقائق بدأت تشعر بتحسن. ونصح وارن بالحرص عند استخدام "البنزوكين"، قائلًا: "الناس ليس لديهم أدنى فكرة أن هناك أشياء خطيرة يمكن أن تحدث. إنه ليس أثرا جانبيا بسيطا".