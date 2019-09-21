انتقادات لأميركية وضعت قطًا بريًا مفترسًا بجوار طفلها داخل السيارة

تواجه سيدة أميركية من ولاية كولورادو انتقادات حادة من مسؤولي الحياة البرية بعدما وضعت قطا بريًا مصابًا في سيارتها إلى جانب طفلها، حيث أصدر مسؤولو الحدائق والحياة البرية في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولاية تحذيرا على موقع «تويتر» بعد أن وصفوا امرأة بأنها «محظوظة» لأنها خاطرت ووضعت قطا بريا مفترسا في السيارة إلى جانب طفلها دون أن يتسبب بأي أذى لكليهما، وفقاً لتقرير شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية.

وشدد المسؤولون على «عدم التقاط حيوانات برية مفترسة» وطلبوا من أي شخص يصادف أي حيوان بري الاتصال بقسمهم.

وقال مسؤولون إن القط البري كان مصاباً بجروح بالغة بحيث لم يستطع إيذاء أي شخص.

وأوضح مسؤولو المتنزهات: «لا ينبغي لأحد أن يحاول فعل هذا الشيء على الإطلاق. كان يمكن أن تتسبب هذه الخطوة بحادث مأساوي».

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وقد وافق مسؤولو المتنزهات في جميع أنحاء الولاية على هذا التعليق؛ حيث قامت الصفحة الرئيسية الخاصة بـ«كولورادو باركس آند وايلد لايف» على موقع «تويتر» بإعادة نشر هذا التحذير أيضاً.

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