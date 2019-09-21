مضاعفات مرض السكري وكيفية تجنبها والوقاية منها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الدكتور صلاح فؤاد، أستاذ أمراض الباطنة والغدد الصماء بكلية الطب جامعة الزقازيق ورئيس نادي مكة للسكر، من خطورة عدم التزام مرضى السكري بالعلاج الدوائي والحمية الغذائية وعدم ممارسة الرياضة، حيث يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى زيادة مستوى السكر في الدم وارتفاع نسبة السكر التراكمي، ما يؤدي إلى حدوث مضاعفات تؤثر على كل أعضاء الجسم.

وقال الدكتور صلاح فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن أسباب المضاعفات التي تحدث لمريض السكر هي ارتفاع أو عدم انضباط مستوى السكر التراكمي على مدار 3 أشهر، مشيرا إلى أن أخطر تلك المضاعفات هي تأثير السكر غير المنضبط والعالي على العين، حيث يؤثر على الشبكية وقد يؤدي إلى إفقاد المريض عينيه، وهو من أبرز أسباب العمى لدى الكبار، ولذلك على الأطباء المتابعين للحالات إرسال مرضاهم إلى الفحص لدى أطباء العيون بشكل دوري.





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وأشار إلى أن مرض السكري يؤثر أيضا على الكلى والقلب وضغط الدم، وتشير الإحصائيات إلى أن 25% تقريبا من الأشخاص في الوطن العربي يعانون من مرض السكري، ولذلك فإن مرض السكري هو قضية أمن قومي، ويجب محاربة المرض بكل الطرق.

كيفية الوقاية من مضاعفات مرض السكري

وحول كيفية الوقاية من مضاعفات مرض السكري، قال الدكتور صلاح فؤاد إن ذلك يستلزم الحفاظ على مستوى السكر التراكمي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الحمية الغذائية.

ممارسة الرياضة.



تنظيم العلاج والحرص على تناول الجرعات التي يحددها الطبيب المعالج في التوقيتات المحددة.

وتابع أنه بالنسبة للحمية الغذائية، فينبغي على مريض السكري الابتعاد عن المشروبات الغازية والحلويات والشيكولاتة، والنشويات كالأرز والمعكرونة، والحرص على تناول الخضراوات خاصة البروكلي والقرنبيط والخضراوات الورقية، كما أن الأسماك المطهوة بدون زيت مهمة جدا لمرضى السكري، وأيضا الدواجن من الأكلات المفيدة بشرط نزع الجلد عنها لتقليل الدهون، ويمكن لمريض السكري تناول اللحوم الحمراء دون الإكثار منها، وبالنسبة للفواكه فمن بين الفواكه المفيدة لمرضى السكري الأفوكادو والتفاح والبرتقال.