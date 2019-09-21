شكرا لقرائتكم خبر عن للرياضيين.. لماذا نشعر بالحاجة للتبول عند الجرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الناس يشعر بالرغبة فى التبول أو عدم السيطرة على البول أثناء الجرى، ولكن هل فكرت لماذا يحدث هذا، وما الذي يمكنك فعله للتغلب على الشعور بالحاجة للتبول عند الجرى..هذا ما نتعرف عليه وفقاً لموقع "Doctor".

والرياضة تسبب زيادة في نسبة الأدرينالين الذي يساعد على زيادة معدل نبضك ومعدل ضربات القلب، ولكن أيضًا يسرع إفراغ الأمعاء، عندما يتحرك البول والبراز بسرعة عبر الأمعاء، يكون هناك وقت أقل لإعادة امتصاص السائل مما يجعلك تشعر بعدم السيطرة على البول.





اسباب عدم السيطرة على البول أثناء الجرى

-أثناء الجرى تهتز الأمعاء وتصاب بالتهيج، وترغب في طرد محتوياتها.

- يحتاج الأمعاء إلى مصدر دم جيد للعمل بشكل طبيعي ولكن عند الجرى، تأخذ العضلات الأولوية، لذلك يتم تحويل الدم بعيدًا عن الأمعاء، مما يؤثر على وظيفة الأمعاء.

-إذا كانت عضلات قاع الحوض لديك ضعيفة، فإن الضغط الذي تضعه الحلقات السفلية للأمعاء على قاع الحوض عند الجري يمكن أن يكون كبيرًا ولا يمكنك السيطرة على البول والبراز.

-قد يؤدي استخدام المشروبات الرياضية المركزة إلى إزعاج البطن، وخاصة الاستهلاك المفرط لها.

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ولتجنب عدم السيطرة على البول أثناء الجرى اتبع النصائح التالية:

• كل ببطء

مضغ الطعام بشكل صحيح ولا تأكل أثناء الجرى أو الوقوف.

• لا تأكل قبل التمرين

اترك الكثير من الوقت للهضم قبل التمرين، ساعتين إلى ثلاث ساعات لتناول وجبة.

تجنب الكافيين

يحسن اليقظة والأداء لكنه يحفز الأمعاء، تحتوي بعض المكملات الرياضية على مادة الكافيين، لذا تحقق من الملصق.