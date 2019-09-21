شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علاج فعّال للاكتئاب والقلق والان مع التفاصيل

قالت نتائج دراسة بريطانية جديدة إن دواء "سيرترالين" الذي يوصف لعلاج القلق والوسواس القهري علاج فعّال للاكتئاب أيضاً. ويعمل هذا الدواء على زيادة مستوى هرمون السيروتونين في الدماغ، وهو ما يُسمّى "هرمون السعادة"، فتقل أعراض القلق، ووفقاً للدراسة الجديدة بعد مواصلة تناول الدواب بأسابيع تبدأ أعراض الاكتئاب في الانخفاض.

وأجري البحث ضمن دراسة موسّعة عن مضادات الاكتئاب في بريطانيا. وتتضمن أعراض الاكتئاب: عدم القدرة على الاستمتاع، وانخفاض الحالة المزاجية، وضعف القدرة على التركيز.

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وأظهرت الدراسة أن تأثير دواء "سيرترالين" على الأعراض المشار إليها أعلاه لا يبدأ قبل 6 أسابيع من تناوله، ويصبج تأثير الدواء واضحاً بداية من الأسبوع الـ 12.

وبحسب نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية تتراجع أعراض القلق بعد 6 أسابيع من تناول الدواء، ويحدث تحسن في نمط الحياة، بينما تظل التأثير على أعراض الاكتئاب كامناً ثم يظهر بعد عدة أسابيع لاحقة.

وتتوفر تركيبة "سيرترالين" بأسماء تجارية منها "زولوفت" و"لاسترال".