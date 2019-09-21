كل ما تريد معرفته عن سمنة الأطفال.. ونظام غذائى للحصول على جسم رشيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأم تحاول دائما أن تقدم الأفضل لأطفالها، فإذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن، عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على أفضل النصائح المهمة والنظام الغذائي المثالي الذي يساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء على السمنة عند طفلك، وذلك وفقا لموقع "healthline"، وهو التالي: -وجبة الإفطار..

-وجبة الإفطار.. قطعة من التوست الخاص بالرجيم +قطعة من الجبن قليل الدسم + 1/2 كوب حليب خالي الدسم أو 5 ملاعق من الشوفان + 1/2 كوب حليب خالي الدسم . -وجبة إضافية.. - 3 ثمرات من الفاكهة. Advertisements وجبة الغذاء..

وجبة الغذاء.. 6 ملاعق من المكرونة باللحم المفرومة + طبق سلطة كبير أو ربع فرخة مشوية + طبق من الخضروات السوتية + طبق سلطة كبير + 6 معالق أرز أو قطعة من اللحم المشوي + طبق سلطة خضراء + 6 معالق أرز أو نصف رغيف خبز دايت. -وجبة إضافية..

-وجبة إضافية.. كوب حليب خالي الدسم. أو 3 ثمرات فاكهة. -وجبة العشاء..

-وجبة العشاء.. قطعة من الخبز الخاصة بالدايت + قطعة من جبن الشيدر أو ملح خفيف، أو كوب من الزبادي المضاف إليه قطع الفاكهة أو 5 معالق من الفول + نصف رغيف خبز خاص بالرجيم.

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