شكرا لقرائتكم خبر عن لو أم وبترضعى وعاوزة تخسى.. نظام غذائى صحى لك ولطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الحمل الولادة يزداد الوزن بشكل ملحوظ، وتلجأ الأم لاتباع العديد من الحميات الغذائية خلال فترة الرضاعة، وهذا الأمر يتسبب في فقدانها العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الطفل من الرضاعة، وخلال الأسطر القادمة يقدم الخليج 365 لقرائه نظام غذائي جيد للنساء خلال فترة الرضاعة، وذلك وفقا لموقع " chop".

أكد التقرير على ضرورة تناول جميع الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات الهامة لبناء الطفل، وتزيد من نسبة الحليب في الثدي، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

يجب علي الأم التعرف علي طبيعة الرضاعة الطبيعية حيث إنها تساهم بشكل كبير في زيادة قدرة الجسم علي حرق المزيد من السعرات الحرارية في حالة تناول أطعمة متزنة السعرات الحرارية، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في زيادة فرصة التخلص من الوزن الزائد مع تنظيم نوعية الطعام المتناول.

نظام غذائي خلال فترة الرضاعة-وجبة الإفطار يفضل أن كالتالي:

كوب من الحليب خالي الدسم ومضاف إليه معلقة صغيرة من عسل النحل + 5 معالق من الجبن القريش وفول وبيضة مسلوقة ونصف رغيف من الخبز.

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-وجبة إضافية..

كوب من عصير البرتقال الطازج أو ثمرتين من التفاح أو البرتقال.

-وجبة الغداء..

نصف فرخة مشوية أو سمكة كبيرة مشوية أو قطعتين من اللحم المشوي + 4 معالق من الأرز أو المكرونة أو نصف رغيف من الخبز الأسمر + طبق كبير من السلطة الخضراء + طبق خضار سوتية.

-وجبة إضافية..

يمكنك تناول حفنة من المكسرات + ثمرة من الفاكهة المفضلة لكي.

-وجبة العشاء..

كوب من الزبادي + خيار + جبنة قليلة الملح والدسم + كوب من العصير الطبيعي.