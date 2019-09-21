شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات تزيد من خطر الإصابة بضيق الأوعية الدموية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضيق الأوعية الدموية من المشاكل الصحية التى تسبب تعب شديد وعدم القدرة على التنفس وعدم القدرة على بذل أى مجهود، فالأوعية الدموية عبارة عن شبكة من الأنابيب التى تمتد فى الجسم وتعمل على نقل الدم من وإلى القلب وفى حالة حدوث أى خلل به يؤثر ذلك على أعضاء الجسم.

حسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بضيق الأوعية الدموية ومنها:

ضيق الاوعية الدموية

1:ارتفاع مستوى الكوليسترول فى الجسم يسبب ضيق فى الأوعية الدموية.

2:مرضى الضغط المرتفع أكمثر عرضا لضيق الأوعية الدموية، فارتفاع الضغط الشديد يؤثر على الأوعية الدموية.

3:السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم يسبب ضيق فى الأوعية الدموية.

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4:مرض السكر يؤثر على صحة الأوعية الدموية ويسبب ضيق شديد بها.

5:نقص الاستروجين عند النساء يسبب ضيق الأوعية الدموية.

6:تكيسات المبايض عند النساء تسبب ضيق شديد فى الأوعية الدموية.

7:التقدم فى العمر يسبب ضيق فى الأوعية الدموية.

وللحفاظ على صحة الأوعية الدموية وتجنب الغصابة بالمرض ينصح باتباع الأتى:

1:الإهتمام بتناول الطعام الصحى الخالى من الدهون أو تناول الوجبات السريعة وينصح بالاكثار من الخضروات والفواكه.

2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا ، فالرياضة تحافظ على صحة الدسم وتمده بالنشاط والطاقة.

3:الابتعاد عن التدخين وتناول المشروبات الكحولية.