بالفيديو.. الجزيرة يحتفل مع جماهيره بالموسم الجديد لدوري الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل نادي الجزيرة الإماراتي بافتتاحية الموسم الجديد 2019-2020، لبطولة دوري الخليج العربي للمحترفين مع جماهيره بمشاركة نجوم الفريق والجهاز الفني.
ونظم الجزيرة احتفاليته في "تاون سكوير" في ياس مول، وتضمنت الاحتفالية العديد من الفعاليات مع الجماهير ولاعبي الفريق.
نادي الجزيرة افتتح بطولة دوري الخليج العربي بالفوز بثنائية دون مقابل على نظيره الظفرة بفضل هدفي محمد العطاس والبرازيلي ماركوس كينو.
وناقش النادي استراتيجيته الخاصة وهدفه من التعاقدات الصيفية مع محترفيه أمام جماهير من أجل الاقتراب أكثر من النادي.
وتلقى الهولندي يورجن ستريبل المدير الفني للجزيرة أسئلة الجماهير، وأجاب عنها خلال جلسة عقدت ضمن الفعاليات.
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