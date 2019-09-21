تركيا في الإعلام.. اقتصاد أنقرة يواصل النزيف

أضافت أرقام ومؤشرات اقتصادية حديثة، قتامة أكثر على صورة الاقتصاد التركي الذي يواجه تبعات حادة لأزمة هبوط الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.



وقبل أيام قليلة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا أظهر انهيار استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية بنسبة 94.38% خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018.

ويعد هبوط استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية، المسجل في يوليو/تموز الماضي، الأدنى منذ أكثر من 15 عاما على الأقل، حيث بلغ إجمالي استثماراتها في الأذونات والسندات الأمريكية 1.664 مليار دولار، مقارنة مع 29.609 مليار دولار في يوليو/تموز 2018 وفق الأرقام.

يأتي التراجع، بينما بلغ عجز الموازنة العامة التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 68.1 مليار ليرة (12 مليار دولار تقريبا)، مقابل 50.8 مليار ليرة (8 مليارات دولار تقريبًا) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.





وتعليقًا على هذه البيانات قالت صحيفة "جمهورييت" إن الـ40 مليار ليرة التي كانت إجمالي صندوق احتياطي البنك المركزي، حولها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان لوزارة الخزانة والمالية لكنها لم تنجح في سد عجز الموازنة العامة للبلاد.

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وواصلت أزمة الليرة تأثيرها على السوق المحلية، حيث انخفض حجم مبيعات التجزئة في السوق التركية بنسبة 3.7% خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وقال معهد الإحصاء التركي في بيان، الإثنين الماضي، إن مبيعات التجزئة في السوق التركية تراجعت على أساس شهري بنسبة 1.5% مقارنة مع يونيو/حزيران الماضي.

في السياق ذاته، رفعت تركيا أسعار البنزين مجددا بواقع 0.36 ليرة (0.06 دولار) للتر، وفق بيان اتحاد مشغلي محطات إمداد الطاقة والبنزين والغاز التركي.

وأضاف البيان "أن تركيا زادت أيضا سعر وقود الديزل 0.34 ليرة للتر"، لكن الزيادة الفعلية للأسعار في محطات الوقود ستكون 0.35 ليرة للبنزين، و0.12 ليرة لوقود الديزل بسبب إعادة تطبيق نظام مقياس متحرك لدعم أسعار النفط.

وبمحصلة الأرقام السلبية، صعدت نسبة البطالة في تركيا إلى 13% خلال يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 2.8 نقطة مئوية مقارنة بالفترة المقابلة مع العام الماضي، مدفوعا بأثر أزمة الليرة على النشاط الاقتصادي في البلاد.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، الإثنين الماضي: "إن عدد العاطلين عن العمل في السوق التركية بلغ 4.253 مليون فرد، بزيادة بلغت نحو 938 ألف فرد مقارنة بيونيو/حزيران 2018".

وعانت تركيا بداية من أغسطس/آب 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار صرف الليرة التركية لمستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.