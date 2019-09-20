أعضاء بـ"الشيوخ الأمريكي" يطلبون حظر السجائر الإلكترونية فورا

حثَّت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على حظر السجائر الإلكترونية على الفور حتى ثبوت سلامتها على الصحة.



واستشهد أعضاء مجلس الشيوخ: ديك ديربن، ليزا موركوفسكي، جيف ميركلي، ريتشارد بلومنتال، في رسالة للقائم بأعمال مفوض الإدارة، ند شاربلس، بتقارير نُشِرت مؤخرا عن 530 حالة إصابة بأمراض في الرئة ترتبط بالسجائر الإلكترونية فضلا عن 8 حالات وفاة.