- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. الحشيش يضر الخصيتين ويقلل إنتاج الحيوانات المنوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون دنماركيون عن أن الرجال الذين يتعاطون الحشيش بشكل كبير لديهم ضعف فى جودة الحيوانات المنوية.
ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف الباحثون في جامعة كوبنهاجن في دراسة صغيرة أن “THC” ، وهو المادة الموجودة فى الحشيش المسئولة عن التأثير النفسى، والذي يتبين أنه يلعب دورًا رئيسيًا في كيفية إنتاج الخصيتين للحيوانات المنوية.
ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون باختبار أنسجة الخصية لحوالى 15 رجلاً، ووجدوا آثارًا للحشيش فيها.
ويعتقد العلماء أن الحشيش قد يؤثر على نظام المستقبلات هذا ويعطل الإشارات التي تخبر الجسم بتكوين الحيوانات المنوية وتشجيع تنميتها الصحية.
وأكد الباحثون أن الحشيش يقلل الرغبة في ممارسة الجنس، وهو يعتبر قانونيًا الآن للاستخدام الطبي في 33 ولاية أمريكية، ويستخدمه شخص واحد من كل سبعة أشخاص بالغين في الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر انتبه.. الحشيش يضر الخصيتين ويقلل إنتاج الحيوانات المنوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.