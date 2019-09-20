السجائر الإلكترونية تقتل 7 أمريكيين وتصيب 530 بأمراض الرئة

تواصل الأمراض الرئوية الناجمة عن تدخين السجائر الإلكترونية تفشيها في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما كشفت السلطات الصحية الفدرالية التي لم تحدّد بعد سبب هذا الوباء، في وقت تستعدّ لوس أنجلوس بدورها لحظر السجائر الإلكترونية المنكّهة.

ولا يزال المرضى يتوافدون إلى المستشفيات، بحسب ما أعلنت آن شوشات، من مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف. وبلغ مجموع الحالات المصابة 530 حالة و7 وفيات. وأكثر من نصف المرضى هم دون الـ25 من العمر و3 أرباعهم من الرجال، كما أن 16% من المرضى هم دون الـ18، بحسب شوشات.

وبات في حوزة مختبرات التحليل التابعة لوكالة الأغذية والأدوية الفدرالية (اف دي ايه) أكثر من 150 عيّنة مشبوهة، لكن لم يتمّ بعد تحديد المادة أو المواد المسؤولة عن هذه الأمراض الرئوية الحادة، بحسب ميتش زيلر، مدير المركز المعني بشؤون التدخين في "اف دي ايه".

وقال زيلر: "ما من قاسم مشترك بين المنتجات المستخدمة أو طريقة استخدامها أو مواقع شرائها، وما يمكن أن يكون قد حصل بين لحظة اقتنائها وتلك التي دخّنت فيها واستنشقت".

ويتوخّى المحققون الحذر قبل توجيه أصابع الاتهام لأي ماركة أو منتج أو سلسلة بيع لتحديد السبب المحتمل لهذه الأمراض.

وفي أغلب الأحيان، كانت العينات التي تم تحليلها تحتوي على مادة رباعي هيدرو كانابينول "تي إتش سي"، وهو المكوّن الفاعل في القنب الهندي. ويمكن شراء هذه الحشوات في غالب الأحيان من تجار في الشارع أو عبر الإنترنت، بما أن استهلاك القنب الهندي يبقى غير قانوني في جزء من الولايات المتحدة.

ولفت ميتش زيلر إلى أن مكتب التحقيقات الجنائية التابع للوكالة الفدرالية يشارك أيضا بدوره في التحاليل.

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أزمة صحية خطرة





وفي يوليو/تموز، توافد عدد كبير من الشباب إلى المستشفيات إثر إصابتهم بسعال وآلام في الصدر وتقيؤ وصعوبات في التنفّس.

وأقرّ غالبية الضحايا بأنهم دخّنوا سجائر إلكترونية حشوها بسوائل من القنب الهندي، لكن جزءا منهم اكتفى بسوائل نيكوتين.

وفي ظلّ تسارع الأحداث، قررت ولايتا ميشيجن ونيويورك حظر السجائر الإلكترونية المنكّهة لأن النكهات "مثل النعناع والمنثول والفواكه الحمراء والمانجو وحتّى السكاكر" تجتذب الشباب، وتبقى السجائر الإلكترونية بالتبغ مسموحة.

وتردّدت أصداء هذه القضية في الكونجرس الأمريكي، واتّحد برلمانيون جمهوريون وديمقراطيون، وهو شيء نادر الحدوث، لإطلاق مجموعة تكافح انتشار السجائر الإلكترونية في أوساط الشباب.



وقال النائب الديمقراطي، راجا كريشنامورثي: "هو وباء لا ينجو أحد من شرّه في هذه المرحلة يتخطّى بهوله الأحزاب والطبقات الاجتماعية".

وكانت الحكومة الأمريكية أعربت قبل فترة قصيرة عن نيتها حظر السجائر الإلكترونية المنكّهة على الصعيد الوطني في الأشهر المقبلة.

وقال الجمهوري بيتر كينج: "لا بدّ من وضع حدّ لانتشار هذا الوباء في أوساط الشباب، فهي أزمة صحية خطرة".