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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة للأشخاص الذين يبحثون عن الرشاقة، حيث أفادت بأن المكملات الغذائية التى تحتوى على بكتيريا البروبيوتيك الجيدة تعزز فقدان الوزن.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء مرة أخرى أن الكائنات الحية الدقيقة التي تعزز "البكتيريا الجيدة" في الأمعاء يمكن أن تعزز فقدان الوزن.

ولتأكيد نتائج الدراسة، درس الباحثون مجموعة من الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن تم إعطاؤهم جميعًا نظام تمرين وخطة حمية غذائية.

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وأظهرت النتائج أن الشباب الذين يستخدمون البروبيوتيك فقدوا عددًا أكبر بكثير من الوزن مقارنةً بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وأشارت الأبحاث إلى أن الميكروبات الهضمية يمكن أن تلعب دورًا قويًا في تنظيم الوزن.

وكان لدى الأطفال في مجموعة البروبيوتيك صحة أيضية أفضل ومستويات منخفضة للسكر في الدم، وهذا قد يمنع الأطفال أيضًا من تطوير اضطرابات مرتبطة بالسمنة في المستقبل، مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

وقال البروفيسور "تشن" قائد الدراسة: "هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق قبل أي توصيات طبية يمكن تقديمها، حيث يخطط الفريق الآن لإجراء مزيد من التجارب على نطاق واسع لتحليل كيفية تغيير البروبيوتيك في القناة الهضمية".