شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استخراج مقياس حرارة زجاجى من مثانة شاب بعد 11 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح الأطباء فى استخراج مقياس حرارة زجاجي عالق في مثانة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا بعد 11 يومًا خوفا من انفجار مقياس الحرارة وتسرب الزئبق الذي بداخله ما يتسبب فى مشاكل صحية خطيرة.



مثانة الشاب

ووفقًا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية" فوجئ الأطباء بشاب من شنغهاي بالصين ذهب إلى المستشف يشتكى من وجود دماء فى البول والتهاب شديد فى المثانة والمسالك البولية، واعترف للأطباء أنه أدخل مقياس حرارة ذاتيًا قبل 11 يومًا، وقام الجراحين بإزالة مقياس الحرارة بطريقة تستخدم غالبًا لمعالجة حصوات الكلى.

Advertisements



مقياس حرارة

ولم يكشف الأطباء في مستشفى تونغرن عن السبب وراء قيام هذا الشخص بوضع مقاس الحرارة في مجرى البول.

"

وأدخل الأطباء أنبوبًا رفيعًا مزودًا بكاميرا متصلة بمنظار المثانة في مجرى البول للرجوع إلى المكان الذي تم وضع مقياس الحرارة فيه، كما تم تثبيت الملقط على الأنبوب ما سمح للأطباء بلف الجسم حوله بحيث تكون النهاية الزجاجية أقرب وليس المصباح واستمرت تلك العملية 15 دقيقة .