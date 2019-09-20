400 مختص بمؤتمر الشرق الأوسط للخصوبة في دبي

انطلقت فعاليات الدورة الـ2 من "مؤتمر الشرق الأوسط السنوي للخصوبة" في دبي، بمشاركة 400 طبيب مختص وصيادلة وفنيي مختبرات في مراكز الإخصاب وممرضين وتقنيين من داخل وخارج الإمارات.

ويستمر المؤتمر، الذي تنظمه مراكز "هيلث بلاس" للإخصاب، لمدة يومين بفندق "سوفيتل داون تاون دبي".

وركزت جلسات اليوم الأول على أحدث التقنيات لعلاج تأخر الحمل، وآخر المستجدات العلمية في مجال تشخيص وعلاج مشاكل تأخر الإنجاب والخصوبة، حيث اعتمدت هيئة الصحة بدبي محاضرات المؤتمر بما يعادل 17.25 ساعة تعليم طبي مستمر.

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وأشاد المشاركون في المؤتمر بالدور الذي تقوم به دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في توفير البيئة الملائمة لعمل مراكز الإخصاب والمنشآت الصحية الأخرى، وتسهيل وتشجيع استخدام أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية وصولا إلى أفضل النتائج.





وأكدوا أهمية المؤتمر الذي استقطب نخبة من الخبراء العالميين، إلى جانب مختصين من داخل الإمارات، تبادلوا خلال جلساته آخر المستجدات في مجال تشخيص وعلاج حالات تأخر الإنجاب وعلاج الخصوبة.

ويحاضر في المؤتمر 7 خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط و20 مختصا من مختلف مراكز الإخصاب داخل الإمارات.

وتتضمن فعاليات المؤتمر إقامة أكثر من 20 محاضرة، إلى جانب طرح دراسات علمية متخصصة، و3 ورش عمل موجهة للأطباء وأخصائي مختبرات الإخصاب وعلم الأجنة والأطباء من مختلف مراكز الإخصاب الحكومية والخاصة على مستوى دولة الإمارات.