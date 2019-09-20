تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير خبز الفينو

القاهرة - لايف ستايل

مقادير خبز الفينو

- دقيق : 4 اكواب (+ 6 ملاعق كبيرة)

- حليب : كوب (دافئ)

- الماء : نصف كوب

- خميرة : ملعقة كبيرة

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة (مخفوق) طريقة تحضير خبز الفينو 1-‏ اخلطي الحليب، السكر، الماء والخميرة في وعاء واتركيه جانباً لـ10 دقائق.‏ ‏2-‏ أضيفي الدقيق، الملح والزيت النباتي. إعجني المزيج بيديك لـ10 دقائق حتى يتماسك.‏ ‏3-‏ زيدي الزبدة واستمري بالعجن لـ5 دقائق إضافية حتى تحصلي على عجينة متماسكة.‏ ‏4-‏ غطّي الوعاء وضعيه في مكان دافئ لساعتين حتى ترتفع العجينة.‏ ‏5-‏ حمّي الفرن على حرارة 200 درجة. إفردي ورقتا زبدة على صينيتي فرن.‏ Advertisements ‏6-‏ عندما تصبح العجينة جاهزة، قسّميها إلى كرات متساوية الحجم وشكّليها إلى رول.‏ ‏7-‏ ضعي رول العجين على صينية فرن. غطّيها بفوطة واتركيها جانباً لساعة إضافية حتى ترتاح.‏ ‏8-‏ إدهني وجه الخبز بالبيض المخفوق. أدخلي الصينيتين إلى الفرن لـ10 دقائق. ‏ ‏9-‏ أخرجي الخبز من الفرن. قدّميه ساخناً أو بدرجة حرارة الغرفة. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد بطاطس مهروسة بالحليب

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