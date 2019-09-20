تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الخبز بالزيتون

القاهرة - لايف ستايل

مقادير الخبز بالزيتون

- ملح : ملعقة صغيرة

- حليب : 284 ml

- البيض : 3 pcs

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- زيتون أخضر : 12 pcs (منزوع النواة ومفروم)

- إكليل الجبل : ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : ملعقتان كبيرتان (مبشور)

- طحين : 200 gr

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

طريقة تحضير الخبز بالزيتون يحمّى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. يضرب بواسطة الخلاط الكهربائي كلّ من الدقيق والملح و"البايكنغ باودر" والحليب والبيض والزيت.يعجن هذا الخليط جيّداً.

يضاف الزيتون وإكليل الجبل وملعقة من الجبنة إلى هذا الخليط، مع الاستمرار في العجن.

يسكب هذا الخليط في صينية الخبز، وتضاف الكمية المتبقية من "البارميزان"، ويخبز لمدّة 50 دقيقة، ثم يبرّد، ويقدّم. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد بطاطس مهروسة بالحليب

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