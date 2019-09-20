تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير خبز الخمير على الطريقة الخليجية

القاهرة - لايف ستايل

مقادير خبز الخمير على الطريقة الخليجية

- دقيق : 3 اكواب

- الزيت : ربع كوب

- حليب بودرة : 3 ملاعق كبيرة

- سكر : 6 ملاعق كبيرة

- ماء دافئ : كوب (للعجن)

- دبس : نصف كوب

- خميرة : ملعقة كبيرة

- السمسم : حسب الرغبة

طريقة تحضير خبز الخمير على الطريقة الخليجية 1. في وعاء متوسط الحجم، اخلطي الدقيق، حليب البودرة، السكر والخميرة. 2. أضيفي الزيت والدبس ثم اسكبي الماء الدافئ واعجني المكونات بواسطة يديك حتى تحصلي على عجينة متماسكة. 3. غطي العجينة واتركيها جانباً لمدة ساعة حتى تخمر بدرجة حرارة الغرفة. 4. كوري العجينة بعدها إلى كرات متساوية الحجم على شكل قرص متوسط الحجم. Advertisements 5. أنثري القليل من السمسم على وجه كرة العجين ثم رصيها داخل صينية مدهونة بالقليل من الزيت. 6. أدخلي الصينية إلى فرن ساخن على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج الكرات وتتحمّر. 7. أخرجي الصينية من الفرن وقدمي خبز الخمير مباشرة على سفرتك. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد بطاطس مهروسة بالحليب

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