تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير خبز التورتيلا الشهي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير خبز التورتيلا الشهي

- طحين : 3 اكواب

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- زيت الذرة : تلت كوب

- الماء : كوب (ساخن للعجن)

طريقة تحضير خبز التورتيلا الشهي 1. يخلط الطحين والملح والبيكنج بودر معاً ثم يضاف الزيت وتفرك 2. نضيف الماء بالتدريج لنحصل على عجينة متماسكة نتركها مغطاة لمدة نصف ساعة لترتاح 3. تقطع العجينة إلى أقراص وتفرد بالنشابة ويجب أن نحمي مقلاة غير لاصقة Advertisements 4. افردي العجينة و اتركي شكلها عشوائي او استخدمي صحن دائري لقص العجينة بالسكينة لتحصلي على شكل دائري وتوضع في المقلاة وعندما ينضج الجانب الأول نقلبه ليحمر الجانب الاخر 5. ترفع على قطعة قماش نظيفة ويجب أن تبقى مغطاة قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد بطاطس مهروسة بالحليب

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