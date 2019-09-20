القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة التونة بالذرة والمايونيز

- التونا : علبتين (مصفاة من الماء)

- الذرة : علبة (مغسولة ومصفاة)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- المايونيز : نصف كوب

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير سلطة التونة بالذرة والمايونيز اخلطي التونة مع الذرة والزيت والفلفل الأسود في وعاء.

اخلطي المايونيز مع بودرة الثوم.

أضيفي خليط المايونيز للتونة وقلبي جيداً.

قدميها باردة إلى جانب الخبز المحمص حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير حلقات البصل المقلية مثل المطاعم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالذرة والمايونيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.