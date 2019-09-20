تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالبصل والمايونيز

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة التونة بالبصل والمايونيز

- التونا : علبة (مصفاة)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح ناعمة جداً)

- المايونيز : نصف كوب

- الماسترد : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- البصل الأخضر : عود (مفروم ناعم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة طريقة تحضير سلطة التونة بالبصل والمايونيز ضعي التونة في طبق عميق.

أضيفي البصل والفلفل الأسود وعصير الليمون.

أضيفي المايونيز والماسترد واخلطي المكونات حتى تتجانس.

وزعي البصل الأخضر فوق السلطة وقدميها. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير حلقات البصل المقلية مثل المطاعم

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