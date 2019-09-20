تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير برياني دجاج



مقادير برياني دجاج

- الدجاج : 6 قطع

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- أرز بسمتي : كوب ونصف

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة كبيرة

- بهارات برياني : 2 ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة

- هيل : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- ورق غار : 2 ورقة

طريقة تحضير برياني دجاج

في قدر على النار ابدأي بتسخين الزيت، وأضيفي البصل والثوم وقلّبي حتى تذبل المكونات.

ضعي قطع الدجاج ثم نكّهي بالكركم، الزعفران، الزنجبيل، القرفة، بهارات البرياني، الهيل، الكمون، ورق الغار، الملح والفلفل الأسود.

قلّبي المكونات جيداً حتى يتغير لون الدجاج ثم اغمري الخليط بالماء واتركيه حتى ينضج.

سخّني ماء سلق الأرز في قدر على النار، أضيفي القليل من الزيت والملح.

ضعي الأرز ثم اتركي الخليط حتى ينضج نصف نضوج على نار هادئة.

أبعدي القدر عن النار ثم زيدي نصف كمية الأرز إلى خليط الدجاج وقلّبي حتى تتداخل المكونات.

أضيفي ما تبقى من الأرز على الوجه من دون التقليب ثم غطّي القدر واتركي المكونات حتى تنضج على نار هادئة.

أبعدي القدر عن النار ثم اسكبي البرياني في أطباق التقديم.

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