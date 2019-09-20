ما علاقة رجيم الكيتو بالخصوبة والانجاب؟

اكتسب رجيم الكيتو الغذائي صيت بأنه أكثر من مجرد نظام غذائي لتخسيس الوزن حيث ربطت بعض الدراسات بين هذا النظام وبين الحد من الالتهابات و الشيخوخة المبكرة. كذلك اكدت دراسة أن رجيم الكيتو تساعد أيضا في تخفيف الصداع.

الجديد أن هناك افتراضات بأن الكيتو يعزز الخصوبة ويزيد فرص الحمل. بالنظر إلى أن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تقلل من فرصكِ في الحمل، كما يرتبط الوزن الزائد بزيادة مخاطر الإجهاض، فإن اتباع حمية الكيتو كطريقة فعالة لتخسيس الوزن يمكن أن تنعكس على فرصة الإنجاب.

كيف يساعد رجيم الكيتو في تعزيز الخصوبة؟

يؤثر وزنكِ على الهرمونات و انتظام الإباضة، يمكن لنظام غذائي فعال مثل الكيتو، الذي يقلل الكربوهيدرات إلى أقل معدلاتها، أن يحسن وزن الجسم وبالتالي يساعد النساء اللواتي على الإباضة المنتظمة، كما أن إنقاص الوزن جزء من علاج متلازمة تكيس المبايض.

إلى جانب فقدان الوزن ، يمكن أن يساعد نظام الكيتو أيضًا على إعادة توازن الهرمونات لدى النساء اللائي يعانين من متلازمة تكيس المبايض.



دراسة تؤكد وجود علاقة بين حمية الكيتو وبين الإنجاب



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أجريت دراسة نُشرت نتائجها في أكتوبر 2018 ،على أربع نساء يعانين من الوزن الزائد، بالإضافة إلى متلازمة تكيس المبايض، واتبعن نظام الكيتو مع ملاحظة تأثير هذا النظام على الإباضة.

في غضون ستة أشهر ، فقدت كل النساء الأربع وزناً واستأنفن الحيض المنتظم، كل هؤلاء النساء عانين من فترات غير منتظمة قبل بدء الحمية.

كيف تؤثر حمية الكيتو على الرجال؟

حمية الكيتو يمكن أن تحسن نوعية الحيوانات المنوية أيضاً، خاصة وأن سوء التغذية والوزن الزائد يمكن أن يؤثرا على خصوبة الرجال. يرتبط النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المكررة والسكر بصحة الحيوانات المنوية الضعيفة، مما يؤثر سلبًا على حركة الحيوانات المنوية وشكلها وعددها.

حتى إذا كانت المرأة عالية الخصوبة، فستجد صعوبة في الحمل إذا لم يكن لدى زوجها حيوانات منوية جيدة. ثبت أن النظام الغذائي الغني بالدهون الصحية وأوميغا 3 يحسن صحة الحيوانات المنوية.

على الرغم من أن اتباع حمية الكيتو قد يساعد المرأة في الحمل عن طريق إنقاص وزنها وتحسين نوعية الحيوانات المنوية لدى الرجال ، إلا أنه من يجب التوقف عن هذا النظام خلال الحمل، لأن الجسم في هذه المرحلة بحاجة إلى نظام معتدل غني بجميع العناصر الغذائية حتى الكربوهيدرات.