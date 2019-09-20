فوائد التوابل في حرق الدهون

لا يخلو أي مطبخ من التوابل؛ لذا عليك الاستفادة منها، فهي لا تعطيكِ نكهة مميزة وحسب؛ لكنها تمتلك مفعولاً سحرياً في تخسيس الوزن والمساعدة على تنظيم وزنك ورشاقتك، وفي هذا المقال نعرض لك عزيزتي فوائد التوابل التي أثبتت فاعليتها في حرق الدهون، وإذا كنت تفكرين في كيفية خسارة الوزن الزائد للحصول على جسم رشيق مثالي فتابعي معنا فوائد التوابل ورجيم سريع لحرق الدهون.

القرفة



ترفع من مستوى الحرق في الجسم وتساعد في حرق السكريات والدهون المتراكمة.

الكمون



يزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم؛ ما يجعله أكثر كفاءة في خفض الوزن والتنحيف.

الفلفل الأسود



يحفز الجسم على حرق السعرات الحرارية والدهون المتراكمة.

الزعتر البري



يعمل على التخلص من الدهون ومنع تراكمها، وخاصة الدهون المتراكمة حول البطن.

الهيل (الحبهان)



يحسن الهيل من عملية تفتيت الدهون وخاصة حول الأرداف.

الفلفل الحلو (البابريكا)



يساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، ويقلل من انتفاخ البطن المفرط وله قدرة كبيره فى سد الشهية.

الكزبرة الجافة



تساعد على كبح الشهية المفرطة.

خلطة التوابل لحرق الدهون بدون حرمان



لتر ماء

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة قرفة.

Advertisements

ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة كبيرة من الكمون.

طريقة التحضير والتطبيق

ضعي الماء فى وعاء واتركيه على النار حتى يغلي

اضيفي جميع المكونات السابقة للماء

اتركى الخليط لمدة ساعه

قومي بتصفية الخليط وتحليته بالعسل

تناولى الخليط بارداً بعد كل وجبة بساعة

اقرئي أيضا

نظام غذائي لتخسيس منطقتي البطن والأرداف

نصائح للتخسيس السريع وإنقاص الوزن الزائد

أسباب تراكم الدهون في الفخذين ووصفات لتخسيسها

شاهدي أيضا