مؤتمر "الأمراض الجلدية" بدبي يناقش الذكاء الاصطناعي الطبي

ناقش مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الـ4 للأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام 2019" خلال فعاليات يومه الثاني بدبي، تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي.

وتضمن المؤتمر تنظيم ندوة حول "مستقبل التعليم الطبي التخصصي في العالم العربي.. التطلعات والتحديات" بحضور الدكتور عمر الرواس الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وتطرقت الندوة إلى دور المجلس العربي للاختصاصات الصحية الواقع واستشراف المستقبل والتعاون والتكامل بين مجالس وهيئات الاختصاصات الطبية العربية من ناحية المجالات والفرص والمعوقات، وتقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي في التعليم الطبي ومصادر تمويل التعليم الطبي التخصصي.

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وقال الدكتور خالد بن سالم النعيمي، رئيس المؤتمر، إن هذه الندوة تعد الأولى من نوعها التي تقام بمشاركة رؤساء الجمعيات العربية كافة للأمراض الجلدية وحضور ممثلة عن منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أنه تم خلالها مناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الجمعيات العربية خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات الحديثة وآخر المستجدات المتعلقة بالعلاجات الجديدة للأمراض الجلدية، وعقد دورات تدريبية للأطباء المبتدئين لرفع وصقل مهارتهم.

وأشار النعيمي إلى أن الأوراق العلمية التي قدمها عدد من الخبراء والمختصين تناولت العديد من الأمراض الجلدية والعلاجات الجديدة لها وفاعليتها في تخفيف أعراض أمراض جلدية كالثعلبة والإكزيما والصدفية خاصة العلاجات البيولوجية الجديدة.

وأوضح أنه تم أيضاً استعراض أجهزة الليزر الجديدة التي تم طرحها في الأسواق العالمية والأنواع الجديدة من علاجات "الفيلرز" و"البوتكس"، خاصة في ظل تزايد عمليات التجميل الجراحية وغير الجراحية، مشيراً إلى الزيادة الملحوظة في حجم سوق التجميل العالمي والمحلي سنوياً.