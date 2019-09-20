تناول الأطفال للجلوتين مرتبط بإصابتهم بالسكري من نوع 1

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رحاب أحمدالجمعة 2019/9/20 04:50 م بتوقيت أبوظبي
كثرة الجلوتين تهدد طفلك بالسكري
حذرت دراسة نرويجية من أن تناول الرضع والأطفال للمواد الغذائية الغنية بالجلوتين مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوع الأول من مرض السكري.
ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن مستشفى جامعة أوسلو والمعهد النرويجي للصحة العامة أنه على عكس الدراسات السابقة، لم تجد الدراسة التي شملت أكثر من 86 ألف طفل في النرويج، أي صلة بين خطر إصابة الطفل بالسكري من النوع الأول وتناول الأم للجلونين وإنما له صلة مباشرة بالطفل نفسه.
ووجدت الدراسة أن تناول الجلوتين في عمر 18 شهرًا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض مع كل 10 جرامات إضافية من الجلوتين بنسبة 46%.
وتوصل الباحثون إلى الاستنتاج بعد تحليل البيانات المتعلقة بالأطفال المولودين بين عامي 1999 و2009، ثم تابعوا مع الأطفال حتى أبريل من العام الماضي. تم رصد تناول كل من الأم والطفل للجلوتين عن طريق الاستبيانات منذ أن كانت الأم في الأسبوع الـ22 من الحمل ومرة أخرى، عندما كان عمر طفلها 18 شهرًا.
وجد الباحثون أن أهم مصادر الجلوتين المستهكة هى الحبوب والخبز. وكان متوسط كمية الجلوتين التي تتناولها الأمهات أثناء الحمل 13.6 جم في اليوم و8.8 جرام في اليوم للطفل حيث تبين أن أن زيادة تناول الجلوتين قد تسبب التهابًا في الأمعاء.
ومع ذلك، شكك مؤلفو الدراسة في أن نتائجهم ستثني الناس عن تناول الجلوتين. وأوضحوا أنه بما أن النتائج تظهر أن أعلى خطر للإصابة بالنوع الأول من مرض السكري يكون في المجموعة التي لديها أعلى استهلاك للجلوتين، يمكن أن يكون مجرد الحد من تناوله سيكون كافياً لتقليل المخاطر، وهذا أسهل في تحقيقه من التجنب الكامل.
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