ملابس تراقب صحة الإنسان أثناء النوم

طور علماء من الهند نوعاً جديداً من القماش، الذي يتميز بحساسية خاصة ويمكن استخدامه في ملابس النوم، بهدف تعقب نظام التنفس وضربات القلب لدى الإنسان أثناء نومه. وأطلق العلماء على هذا القماش اسم "فيجاما"

وعرض العلماء ابتكارهم الجديد في مؤتمر "يوبي كومب" الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً.

وقالت البروفيسورة تريشا إل أندرو معلقة على المنتج الجديد: "على الرغم من أن ملابس النوم التي صممناها فضفاضة، إلا أن بعض أجزائها ملاصقة للجسم وتحتوي على حساسات خاصة لتعقب نظام التنفس وضربات القلب أثناء النوم".

ولم يتضح بعد الموعد الذي سيطرح فيه المنتج الجديد في الأسواق، إلا أن العلماء يقولون بأنهم بحاجة لإجراء المزيد من التجارب عليه.

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وبحسب العلماء فإن ملابس النوم الجديدة، ستمثل نقلة نوعية في الوقاية من الإصابة بانقطاع التنفس أو النوبات القلبية لدى الإنسان أثناء النوم، وفقاً لما نقله موقع "آني نيوز" الإلكتروني.

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