علاج جديد يشفي سرطان البروستات خلال أسبوع واحد

بات من الممكن علاج مرض سرطان البروستات في أقل من أسبوع من خلال طريقة جديدة يُستخدم فيها العلاج الإشعاعي الجديد بجرعات عالية.

وقد تم استخدام العلاج الجديد في تجارب أجريت على مجموعة من مرضى سرطان البروستات في مستشفى رويال ماردسن في غرب لندن، حيث تم إعطاء المرضى جرعات عالية للغاية من العلاج الإشعاعي، بدقة كبيرة للتقليل من خطر تلف الأنسجة والخلايا السليمة والتي يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية.

وكنتيجة لهذا العلاج تم القضاء على الأورام السرطانية لدى المرضى في فترة تتراوح بين سبعة وخمسة عشر يوماً.

وقال المشرف على التجارب، الدكتور دوغلاس براند من معهد أبحاث السرطان: " يمكن تجنيب المرضى الكثير من الزيارات للمستشفى، مما يسمح لهم بالعودة إلى حياتهم الطبيعية في أقصر مدة ممكنة."

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وأضاف: " يمكن أن يوفر هذا العلاج فرصة لملايين الأشخاص للشفاء من سرطان البروستات في مدة قياسية. أود أن أشير إلى أن هذا العلاج لا يزال قيد التجربة ولم يتم اعتماده بعد بشكل رسمي"

يذكر بأن سرطان البروستات يصيب واحداً من كل ثمانية رجال في العالم، ويتم تشخيص حوالي 50000 حالة جديدة كل سنة، ويتسبب بموت 11600 رجل سنوياً، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

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