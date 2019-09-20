علاج الشهوة الزائدة للرجل العازب والمتزوج

تتفاوت نسبة الرغبة الجنسية بين كل رجل وآخر، ففيما يعاني بعض الرجال من ضعف في الشهوة يعاني البعض الآخر من الشهوة الزائدة ومن كثرة الإفراط بها، وعلى رغم أن البعض يعتبرها نعمة وقدرات ذكورية تدل على الفحولة الجنسية، إلا أن المصابين بالشهوة الزائدة يعدونها نقمة تضعهم في الكثير من المواقف المحرجة، بل وقد تؤثر على صحتهم وقدراتهم في المستقبل.

أسباب الشهوة الزائدة

وتعرف الشهوة الزائدة بأنها باضطراب في النشاط الجنسيّ، يصبح الرجل المصاب بهذه الحالة بهوس الجنس حيث تسيطر الأفكار الجنسية على أفكاره وسلوكياتِه، الأمرُ الذي يُسبّبُ الشعورَ بالضيق والانزعاج لتأثير هذا الاضطراب السلبي على الصحة وعلى علاقات الرجل سواءً في العمل أو في المنزل، الأمر الذي يستدعي ضرورة التحدّث إلى الطبيب المعالج لتحديد الأسباب وإيجاد العلاج.

طريقة علاج سرعة القذف

وتنتج الشهوة الزائدة لعدد من الأسباب أبرزها اضطراب الاستثارة الجنسية إضافة إلى الإدمان الجنسي من خلال سلوك جنسي خاطئ يمكن أن يكون في سن صغير، أو الاعتياد على مشاهدة الأفلام الجنسية، مما يساعد في زيادة الرغبة الجنسية، كما يمكن أن تحدث الشهوة الزائدة بسبب الاصابة بمتلازمة Klüver Bucy وهي حالة سلوكية عصبية تنتج عن تلف في الدماغ، وتؤدي إلى أعراض خارجة عن السيطرة منها إفراط الشهوة الجنسية، كما أنها تسبب القيام بسلوكيات جنسية غير لائقة.

وعادة ما تكون الشهوة الزائدة مشكلة حقيقية عندما تواجه رجلا أعزب غير قادر على ممارسة الجنس بشكل شرعي، أو رجل متزوج من امرأة ليس لديها الرغبة بنفس المستوى لممارسة الجنس بشكل متكرر، وهو ما يجعل من ممارسة الجنس عملية مرهقة للطرفين

علاج الشهوة الزائدة للعازب والمتزوج

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يبدأ علاج الشهوة الزائدة باعتماد الرجل المضطرب جنسيا والذي يعاني من الهوس الجنسي على الطبيب المتخصص لفحص وتشخيص الحالة وفحص مستوى هرمون التستوستيرون المسؤول عن هرمون الذكورة حتى يعلم الطبيب درجة الإصابة ويعطي له العلاج الملائم للحالة وغالبا ما ينقسم علاج الشهوة الزائدة سواء عند الرجل العازب أو عند الرجل المتزوج إلى شقين، الأول عن طريق بعض العلاجات والنصائح لتقليل فرط الرغبة الجنسية.

فيما يتمثل الشق الثاني لعلاج الشهوة الزائدة على القيام ببعض الخطوات التي يمكن أن تقلل من هذه الرغبة، وتتمثل في اتباع بعض الطرق التي تخفض من الرغبة الجنسية المفرطة مثل تجنب المحفزات الجنسية التي تزيد من شعور الرغبة الجنسية، والابتعاد عنها بقدر المستطاع وأيضا الانشغال بأمور أخرى ذلك أن وقت الفراغ يزيد من التفكير في هذه الرغبة الزائدة، وينصح بشغل هذا الوقت في هواية مفضلة، كما تساعد التمارين الرياضية في تخفيف الضغوط والتوتر، وهي أمور تسبب زيادة الرغبة الجنسية. فضلا عن قضاء وقت كاف وممتع مع الأسرة، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات قليلة من الدهون لتجنب زيادة هرمون التستوستيرون.

علاج طبيعي لتقليل الشهوة الزائدة

تساعد بعض المنتجات والأعشاب في علاج الشهوة الزائدة سواء عند الرجل العازب أو عند الرجل المتزوج، ومن أبرز تلك الأعشاب العرقسوس الذي يقلل من نسبة إنتاج هرمون التستوستيرون وهو الهرمون المسؤول عن زيادة الرغبة الجنسية والقدرة الجنسية، أيضا يساعد البردقوش على التقليل من الشهوة؛ لأنه يحتوي على العديد من الزيوت الطيارة، كذلك يتميز التمر الهندي باحتوائه على العديد من المواد التي تساعد على التقليل من الرغبة الجنسية، مما يؤدي إلى تبريد الأعصاب والتأثير على هرمونات الجسم والمساعدة على التقليل من الرغبة الجنسية، كما يمكن الاعتماد على فول الصويا لتقليل الهوس الجنسي، حيث إنه يحتوي على فيتامين ب وفيتامين أ والبروتينات التي بدورها تقوم بتقليل الشهوة الجنسية وخفض معدل التستوستيرون الهرمون المسؤول عن الشهوة الجنسية لدى الرجال.

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