- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية بأمريكا لـ530 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حالات الإصابة بالأمراض المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى 530 ، وفقا لما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية (CDC)، حيث يواصل العلماء البحث عن سبب "مرض الرئة" الذي قتل 7 أشخاص حتى الآن.
وأشار تقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية إلى أن 150 شخصًا آخر أصيبوا بأمراض الرئة المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية خلال يوم واحد، لتصل أعداد المصابين لـ 530 شخصًا، معظمهم دون سن الخامسة والعشرين، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وحدثت الزيادة الحادة في أسبوع واحد فقط، حيث ارتفعت بعد الإعلان السابق لمراكز السيطرة على الأمراض في 11 سبتمبر، وحتى الآن توفي سبعة أشخاص بسبب مرض الرئة الغامض الذي أطلق عليه علماء جامعة هارفارد "مرض رئوي جديد".
ويواصل مركز السيطرة على الأمراض ، وإدارة الغذاء والدواء (FDA) ومسئولو الصحة بالولاية التحقيق في كيفية تسبب السجائر الإلكترونية فى الاصابة بهذه الأمراض القاتلة.
ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا 67 في المائة من الحالات المقلقة ، بينما تقل أعمار 16 في المائة من ضحايا مرض الأبخرة عن 18 سنة.
وقال مسئولو مركز السيطرة على الأمراض "إننا نوصي الناس بالتفكير في عدم استخدام السجائر الإلكترونية".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية بأمريكا لـ530 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.