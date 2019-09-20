6 وجبات خفيفة تساعدكِ على إنقاص وزنك.. النتيجة مضمونة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد لا تعلمين أن هناك بعض الوجبات الخفيفة التي يمكنها أن تساعدك بفعالية في خسارة الوزن بشكل مميز ومضمون، وهي الوجبات التي أثبتت الدراسات أنها ذات جدوى حقيقية في جهود إنقاص الوزن التي تقوم بها معظم النساء.

وفيما يلي قائمة بأفضل 6 وجبات خفيفة يمكنك الاعتماد عليها بهذا الشأن:

المكسرات المملحة

لا سيما الحمّص المحمّص الذي يحتوي على دهون أقل من المكسرات الأخرى والذي ثبت أنه يحظى بتأثير إيجابي على عادات تناول الطعام الخاصة بنا؛ إذ وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون 3/4 كوب من الحمص (أو البقوليات الأخرى) يوميًا يخسرون وزنهم الزائد دون بذل مجهود خاص لتجنب أنواع أخرى من الأطعمة؛ وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا ومميزًا لخسارة الوزن.

الفشار

يمكن تناوله بكميات (تصل لـ 3 أكواب يوميًا)؛ إذ إنه يعدُّ وجبة صحية؛ لأنه مصدر منخفض السعرات الحرارية والدهون وغني بالألياف؛ ما يجعله مفيدًا.

الزبادي

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إذ يعمل الزبادي على تحسين السيطرة على الشهية والشعور بالشبع.

الجرانولا

يمكن الاعتماد عليها كوجبة إفطار خفيفة؛ إذ تتألف من فواكه مجففة (تمور وتوت بري مجفف)، مكسرات (كاجو) وجوز هند بالإضافة لمقدار من مسحوق بروتين الفانيليا، وهي وجبة لذيذة وتحوي كل قطعة منها على 102 سعرة حرارية فقط.

البراوني

البراوني تساعد في تعزيز قدرة الجسم على التمثيل الغذائي والحد من الشعور بالجوع وتتألف من مكونات عديدة منها زيت جوز الهند، وزبدة اللوز، واللوز، والجوز، والشوكولاته الداكنة، وعباد الشمس، وبذور اليقطين، وتوت القوجي، والشوفان.

زبدة الشوكولاته والبندق

إذ يمكن الاعتماد عليها كغموس باستخدام شرائح من التفاح.