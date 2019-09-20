طبيب استشاري يُحذِّر من استخدام أجهزة المحمول واللاب توب لفترات طويلة

حذَّر استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة جراند ماستر أحمد شعبان، من استخدام اللاب توب والمحمول لساعات طويلة.

واوضح ان المجال الطاقي المحيط بالانسان يتأثر بهذه الاجهزة كثيرا لاسيما ان كان الاستخدام على فترات طويلة ولساعات طويلة دون انقطاع.

واكد انه على الرغم من ان التطور التكنولوجي والتقني له العديد من الفوائد إلا إنه له تأثيراته السلبية الكثيرة على جسم الانسان وصحته، خاصة أن اأاطفال أصبح في يديهم جهاز الموبيل طوال اليوم وكذلك الاب والام والاسرة بأكملها، حتى ان كثيرون ينامون بجوار تلك الاجهزة وهو امر خطير للغاية.

واشار انه يجب في أوقات الراحة من العمل أن نبتعد عن أجهزة اللاب توب والموبيل بمقدار متر أو مترين على الأقل، حتى لا نتأثر بها سلبيًا، مع تفادي اعطائها للأطفال قدر المستطاع، ويجب ان تكون تلك الاجهزة بعيدة عنا وقت النوم، ولتفادي تأثير تلك الاجهزة على جسم الانسان على المدى الطويل يجب ان نأخذ حمام من الماء والملح حتى نتخلص من كافة الطاقات السلبية التي حملناها جراء تلك التكنولوجيا.

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ايضا الحرص على عدم الجلوس لساعات طويلة امام شاشات اللاب توب دون حركة من وقت لآخر، وكذلك يجب تفادي التحدث في اجهزة المحمول لساعات طويلة.

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