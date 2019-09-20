فتاة أميركية يتحول لون دمّها إلى الأزرق تثير اهتمام الأطباء

فوجئ الأطباء في قسم الطوارئ بأحد مستشفيات مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند الأميركية، بتحول دماء فتاة إلى اللون الأزرق بعدما ذهبت إلى المستشفى وهي تشكو من الضعف العام، والإرهاق، وضيق التنفس وأعراض غير عادية لا تتعرض لها كل يوم.

ووفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد أكد الأطباء بعد الفحص أن السبب في تحول دماء هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 25 عاماً، للون الأزرق هو استخدامها مخدراً موضعياً للأسنان، الأمر الذي أدى إلى موت النهايات العصبية في الجلد.

وأشار الأطباء إلى أن الفتاة ذكرت أنها استخدمت كميات كبيرة من «البنزوكين الموضعي» في الليلة السابقة لمعاناتها من وجع شديد في أسنانها.

ووفقاً لموقع «هيلث لاين» المعني بالأخبار العلمية، فإن هذه الزرقة في الدماء تحدث عادة بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في خلايا الدم الحمراء أو حدوث مشاكل في توصيل الدم المحتوي على الأكسجين للجسم.

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وأضاف الموقع أن الدم الغني بالأكسجين يكون لونه أحمر ساطعاً، في حين أنه قد يتحول للون الأزرق في حال احتوائه على نسبة ضئيلة من الأكسجين.

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