صحة ورشاقة

كيف تحافظ على عظامك قوية وتمنع الكسور؟.. إليك الحل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فيليب بوشا طبيب فى جامعة ولاية بنسلفانيا للطب الرياضى إن معظم الناس يحصلون على معظم الكتلة العظمية بين 25 و30 عامًا.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى  "MedicalNewsToday"قال بوشا في بيان صحفى نشرته ولاية بنسلفانيا "إلى حد ما تحدد الوراثة الكتلة العظمية، لكن تأثيرات نمط الحياة، مثل النظام الغذائى والتمارين ، هى أيضا عوامل".

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ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لجراحى العظام تبدأ كتلة العظام فى التراجع ببطء بعد سن الأربعين، ويمكن أن يساعد تناول 1000 ملليجرام من الكالسيوم و1000 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميًا فى الحفاظ على عظامك.

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ويجب عليك أيضًا القيام بتمارين لرفع الأثقال مثل الجرى والمشى السريع، فضلاً عن تدريب المقاومة للحفاظ على قوة العضلات.

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وبعد سن 50 عامًا يظل تناول الكالسيوم الموصى به يوميًا للرجال 1000 ملليجرام يوميًا، لكنه يرتفع إلى 1200 ملليجرام للنساء، بما فى ذلك النساء اللاتى يدخلن مرحلة انقطاع الطمث.

وأضاف الباحثون أن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بسبب انقطاع الطمث يمكن أن يؤدى إلى فقدان العظام بسرعة، وينبغى على جميع النساء اللاتى يبلغن من العمر 65 عامًا وما فوق - ولديهن مخاطر متزايدة للكسور - إجراء فحص لكثافة العظام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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