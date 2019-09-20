ما هي التغذية السليمة لأطفال المدارس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - يحتاج تلاميذ المدارس والمراهقون إلى نظام غذائي متوازن من أجل النمو، التطور والحماية من الأمراض إضافة إلى حصولهم على الطاقة اللازمة للدراسة والنشاط البدني. «الخليج 365 نت» التقت باختصاصية التغذية العلاجية الدكتورة «فيفيان محمد وهبي» لتحدثك حول التغذية السليمة لهذه الفئة فقالت: «مع انتهاء الإجازة الصيفية والعودة للمدارس والتنظيم الحياتي والغذائي تأتي هنا أهمية التغذية الصحية، لأن الطفل في مرحلة بناء الجسم والعقل، ومهم جداً التركيز في هذه المرحلة المبكرة ليكتسب العادات الصحية الغذائية».

بعض النصائح للتغذية السليمة

يجب على الأهل اتباع النظام الغذائي الصحي المتنوع، للحصول على كل المغذيات الضرورية لصحة الطفل وتناول المجموعات الخمسة من خضار، نشويات، لحوم، زيوت وفاكهه.

أهمية وجبة الفطور، لأنها تمد الطفل بالطاقة وتساعده في الحفاظ على نشاطه وتركيزه خلال اليوم الدراسي، وعدم شعوره بالجوع خلال اليوم، كما أنصح بأن يكون لديه فطور خفيف في المنزل مثل، حبوب الإفطار أو الشوفان مع الحليب، وفطور في المدرسة، مثل ساندويش من الجبن مع الخس، اللبنة مع الخيار والمربى.

احرصي على تقديم بدائل صحية للحلويات والعصائرفي الـ «لانش بوكس» كالفشار، المكسرات، الفاكهة الطازجة والفاكهة المجففة، الخضار المقطع، رقائق البطاطس المعدة في المنزل، قطع من الحلوى المعدة في المنزل بين فترة وأخرى.

تجنبي إعطاءه الأطعمة السكرية والدهنية والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح مثل، المرتديلا واللانشون، وطبعاً عدم إعطائه مشروبات غازية ومشروبات الطاقة واستبدالها بالعصائر الطازجة المحضرة في المنزل.

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• تناقشي مع طفلك عن الأطعمة المفضلة له لإضافتها لـ «لانش بوكس» كي لا يعود ببقايا الوجبات إلى المنزل.

• عودي طفلك على تناول وجبة الغذاء فورعودته من المنزل وينصح بتجمعكم على المائدة، فالطفل يعتبركم قدوة له، وتناول الطعام جميعاً يعزز عنده أهمية التجمع وتناول الطعام كعائلة.

• احرصي على تقديم وجبات خفيفة بعد العصر، مثل شرائح الخضار والفاكهة بدلاً من التشيبس والحلويات لإمداده بالفيتامينات المهمة له.

• أهم نصيحة لجميع الأمهات، حرصهنّ على أن ينول الطفل قسطاً كافياً من النوم في الليل وأن يتناول كوباً من الحليب الدافئ قبل النوم.