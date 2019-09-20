أفكار تساعد طفلك على التركيز في الدراسة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - إذا كان طفلك قد أصبح في نهاية المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الإعدادية، فهو قد أصبح قادراً على المذاكرة وحده، ولذلك عليك تعليمه الطرق التالية للتركيز في الدراسة والتي يقدمها لكِ «هاني محمد»، اختصاصي تربوي، كما يلي..

نصائح ليركز الطفل على دراسته

ورق الملاحظات اللاصق

يمكن شراء كمية من الأوراق اللّاصقة والاستفادة منها لكل مادة. علمي طفلك أن يكتب عليها الأمور المهمة والطارئة، الملاحظات لكي يستطيع أن يلم بكل المواد في وقت واحد.

وضع القوائم

هذه فكرة جيدة لكي يرتب الأولويات والأمور التي يريد أن يقوم بها، ويتعلم الطفل النظام وعدم الفوضى. ويمكن تعليقها في غرفته أو أمام مكتبه.

Advertisements

رسم الجدول الزمني لإدارة الوقت

هذا الجدول يحتوي على خطوط أفقية وعمودية، ويمكن الاستعانة بالأم أو الأخ الأكبر لإعداده.

«يجب أن تلتزم به منذ البداية»، هكذا قولي لطفلك، لأن عدم الالتزام يعني الفوضى وإهدار للوقت.

علّميه بأن إهمال المهام الصغيرة، التأجيل، وعدم ترتيب المهام الصغيرة بحجة أنها سهلة سوف يؤدي لتراكم المسؤوليات والمهام عليه، وسوف يؤدي لتأخر درجاته.

مسجل الصوت

فكرة جيدة لتسجيل ملاحظات الطفل الصوتية والحصول على فهم أسرع. أثبتت الدراسات أن الطفل يفهم حين يسمع صوته مكرراً، وكذلك فهو يختصر الوقت بهذه الطريقة.

«ابتعد عن هاتفك الذكي»، هكذا أخبري طفلك، واشرحي له الضرر الذي تنتجه الأشعة الصادرة عنه والتي تقلل تركيزه.

يمكن تدوين الملاحظات بواسطة الورقة والقلم وهي الطريقة التقليدية للحفظ والفهم وليست الكتابة على الهاتف.

الدراسة في الفجر

عودّيه على الدراسة في وقت مبكر من الصباح لما لها من مزايا:

يكون الطالب قد حصل على فترة نوم كافية.

ارتفاع نسبة الأوزون في الجو يضاعف من نسبة تركيزه وحفظه للمعلومات.

يمكن أن تقوم الأم بوضع طاولة للدراسة الصباحية في الشرفة لكي يستنشق الطفل الهواء النقي.

فوضى الشارع في الصباح