القاهرة - لايف ستايل
أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية أن الطبيب هو الشخص الوحيد القادر على القول ما إذا كان الحقن المجهري حلاً ملائماً للحالة الصحية أم لا، إلا إنه بوجه عام يتم عادة اللجوء إلى الحقن المجهري في حالات وجود انسداد في قناتي فالوب وقلة عدد الحيوانات المنوية أو ضعف حركتها وسوء نوعية الحيوانات المنوية أو عدم قدرة الحيوانات المنوية على تخصيب البويضة ، وانعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي.
وقال الدكتور أحمد عاصم الملا في حال خضوع الزوج لعملية قطع القناة الدافقة يتم اللجوء لتقنية الحقن المجهرى ، بالإضافة إلى اذا كان الزوج يشكو من مشكلات في الانتصاب أو القذف.
وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا أن عملية الحقن المجهرى تمر بعدد من الخطوات أهمها تنشيط المبيض عن طريق أدوية تحفيزية تحتوي على هرمونات ، وسحب البويضات بعد اطمئنان الطبيب المتابع إلى وصول الهرمونات للمستوى المطلوب لنضوج البويضات بما فيه الكفاية، يتم سحب البويضات ويتم عادة سحب عدد يتراوح ما بين 10 إلى 30 بويضة، ويستغرق ذلك أقل من ساعة ، في الوقت ذاته يتم سحب عينة من السائل المنوي للزوج.
وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا أن إعداد البويضات والحيوانات المنوية وإجراء الحقن يتم من خلال حقن كل بويضة بحيوان منوي واحد تحت الميكروسكوب وتترك لمدة 18 ساعة في ظروف طبية ملائمة ، بعدها يتم غرس البويضات بعد الإخصاب وتترك البويضات التي تم إخصابها لمدة 48 ساعة، قبل أن يتم نقلها إلى رحم الأم وبعد مرور أسبوع تواظب الزوجة خلاله على تناول بعض الأدوية المساعدة والمثبتة للحمل.
قد يهمك ايضاً:
الدكتور أحمد عاصم يُوضِّح كيفية الوقاية مِن خطر إجهاض الحوامل
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عاصم يُوضّح متى يتم اللجوء إلى الحقن المجهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.