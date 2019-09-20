شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على إصابتك بالخرف الوعائى.. عدم التوازن عند المشى أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخرف الوعائى هو ثانى أكثر أنواع الخرف شيوعًا بعد مرض ألزهايمر، يمثل ما بين 10 و20% من الحالات، وفى هذا التقرير نتعرف على الخرف الوعائى وأعراض الإصابة به، وفقاً لموقع "step to health".

ما الخرف الوعائى؟

والخرف الوعائى مثله مثل كل أنواع الخرف يؤثر على المصاب به من خلال ضعف الإدراك وتدهور الوظائف المعرفية، مثل الذاكرة أو التفكير أو السلوك.

ويحدث الخرف الوعائى بسبب الإصابات الناجمة عن الأمراض الدماغية، حيث إن مناطق معينة من الدماغ لا تحصل على ما يكفى من الدم وتتعرض فى النهاية للإصابة.

يمكن للسكتة الدماغية أن تسبب الخرف الوعائى، و يمكن أن يكون سبب الخرف الوعائى أيضًا اضطرابات أخرى تصيب الأوعية الدموية، فأى حالة تقلل من تدفق الدم فى الدماغ، مثل تصلب الشرايين، يمكن أن تسبب ذلك.

وهناك العديد من عوامل الخطر للخرف، منها مرض السكرى أو ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم أو التدخين يزيد من خطر الإصابة بالخرف الوعائى.

أعراض الخرف الوعائى

تختلف أعراض الخرف الوعائى تبعا لجزء الدماغ الذى يعانى من انخفاض تدفق الدم، وتشبه أعراض الخرف الوعائى أعراض أنواع الخرف الأخرى.

وقد يشعر المريض بالارتباك وصعوبة التركيز، وعدم القدرة على تنظيم الأفكار وفقدان الذاكرة.

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الأعراض الشائعة الأخرى هى:

- عدم التوازن والمشى غير المستقر.

- عدم القدرة على التحكم فى إطلاق البول.

- صعوبة أداء المهام التى كانت سهلة للمريض.

- مشاكل فى اللغة.

- تغير المزاج أو الشخصية.

- فقدان المهارات الاجتماعية.

- اكتئاب.

- اضطرابات النوم.

- هلوسة أو أوهام.

قد تكون الأعراض أكثر وضوحًا ومفاجئة عندما تظهر بعد السكتة الدماغية.