شجار حاد بالأيدي بين سيدتين بسبب الطعام في حفلة زفاف في إندونيسيا

جاكرتا - لايف ستايل
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشجار بالأيدي بين سيدتين في أحد الأفراح في إندونيسيا بسبب طبق "ريندانغ".
ويبدو أن إحدى السيدتين، غضبت من قيام الأخرى بالحصول على كمية كبيرة من الـ"ريندانغ"، حيث قالت "عار عليك، أنت تفتقرين للذوق العام، هذا طعامك وحدك، أم تستعدين لإطعام قرية كاملة"، فردت الأخيرة بحدة "ما هو شأنك! أنا أفعل ما يحلو لي".
وتطور الشجار ليصل للصفع والدفع بينهما وحاول الموجودين فض الشجار الذي تسبب في حالة فوضى.
الريندانغ هو طبق مؤلف من اللحم حار، يجمع بين الفلفل الحار وحليب جوز الهند، عادة ما يتم تقديمه في المناسبات المميزة.
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