شكرا لقرائتكم خبر عن لا تحصل على تطعيم الأنفلونزا الموسمية فى هذه الحالات.. منها حساسية البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطعيم الأنفلونزا الموسمية من التطعيمات الهامة التى يجب الحصول عليها سنوياً للوقاية من الأنفلونزا، حيث يمكن الحصول على هذا التطعيم فى شهر أكتوبر من كل عام قبل فصل الشتاء، ولكن هل يمكن أن يحصل على هذا التطعيم أى شخص أم أن هناك حالات قد يسبب لها الضرر، بدلاً من الفائدة، هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع "Eat".

ووفقاً لجمعية الرئة الأمريكية يقلل تطعيم الأنفلونزا من خطر الإصابة بالأنفلونزا بنسبة تتراوح بين 40٪ و 60٪، ويموت ما يصل إلى 49 ألف أمريكي بسبب الأنفلونزا أو من مضاعفاتها.



تطعيم الانفلونزا

وإليك قائمة بالحالات التى يجب ألا تحصل فيها على تطعيم الأنفلونزا الموسمية..إذا كان لديك حساسية من البيض

يتم تصنيع معظم تطعيمات الأنفلونزا باستخدام تقنية تعتمد على البيض، لذلك ، قد يحتوي اللقاح نفسه على كمية صغيرة من بروتين البيض يسمى البيومومين، إذا كنت تعاني من حساسية شديدة للبيض أو المنتجات المعتمدة على البيض، قد يسبب لك لقاح الإنفلونزا رد فعل تحسسي.

وإذا كان رد فعلك التحسسي تجاه البيض أكثر حدة، مثل الحساسية المفرطة، يمكنك علاج هذه الحساسية عند حصولك على التطعيم، لكن من الأفضل ألا تحصل على التطعيم



حساسية البيض

إذا كان لديك شئ هام يجب أن تقوم به فى اليوم التالى للتطعيم

إذا كان لديك شيئاً هاماً يجب أن تقوم به فى اليوم التالى للتطعيم، يمكنك أن تقوم بتأجيل التطعيم حتى تنتهى من أى عمل مهم، وفقًا لإدارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة، هناك بعض الآثار الجانبية التي قد تشعر بها لبضعة أيام بعد تلقي التطعيم، وقد تشمل هذه الآثار الجانبية:

-الاحمرار، التورم والألم في مكان الحقن.

- اضطراب المعدة.

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- الحمى.

-آلام العضلات.

-صداع الرأس.

3- إذا كنت مريضاَ

إذا كنت مريضاً سواء مرضاً شديداً أو خفيفاً من الأفضل الانتظار حتى تشعر بتحسن قبل الحصول على تطعيم الأنفلونزا، وكذلك لا ينصح بتطعيم الأنفلونزا إذا كنت مصابًا بالفعل بالأنفلونزا في الوقت الذي تذهب إلي التطعيم.

عندما تكون مريضًا بشدة، فإن جهاز المناعة في جسمك يكون منشغلاً بمحاولة مكافحة المرض.



تطعيم الأنفلونزا

4 – إذا كان لديك حمى أو سخونية

الحمى هي علامة على أن جسمك مريض وأن جهاز المناعة في حالة تأهب قصوى لمواجهة المرض، وقد تؤدي إضافة تطعيم الأنفلونزا إلى مرضك إلى تعقيد ما يمر به الجسم وهو ما يطيل فترة مرضك، لذا ابتعد عن تطعيم الأنفلونزا إذا كان لديك حمى أو سخونية.

5- كان لديك رد فعل تحسسى شديد على تطعيم العام الماضي

إذا عانيت من رد فعل شديد تجاه لقاح الأنفلونزا في العام الماضي، فتحدث إلى طبيبك أولاً قبل التوجه إلى تطعيم هذا العام، قد يكون هذا دليلًا على أن لديك حساسية من مكون يستخدم في تطعيم الأنفلونزا.

6- إذا كان عمرك أكبر من 65 عامًا ستحتاج لجرعة أعلى من التطعيم

ليس عليك أن تتخطى لقاح الأنفلونزا إذا كان عمرك أكبر من 65 عامًا ، ولكن يجب أن تحصل على لقاح خاص بجرعة عالية من التطعيم.