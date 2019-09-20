السيادي السوداني يقرر حل "مليشيا الإخوان" بالجامعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر المجلس السيادي السوداني، الخميس، قراراً بإلغاء وحل المليشيات الإخوانية المعروفة بـ"الوحدات الجهادية" بالجامعات والتحفظ على مقارها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس محمد الفكي سليمان في تصريحات صحفية أن القرار جاء لتهيئة المناخ لاستئناف الدراسة بالجامعات والمقرر لها أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال سليمان إن القرار قضى بإلغاء الوحدات الجهادية وحلها والتحفظ على مقارها، وتوجيه الحرس الجامعي بوضع يده على مباني الوحدات الجهادية وسجلاتها.

وأشار إلى أن المجلس ما زال يجري مشاورات حول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام بشأن فتح الجامعات.

ولفت إلى أن المجلس بصدد التشاور حول هذه القضايا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.