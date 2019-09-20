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شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل..اعرفى اسباب ارتفاع درجة حرارتك أثناء الـ 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى من الأشياء الطبيعية التى تحدث أثناء الحمل لكثير من الحوامل، ولكن هل تساءلتِ عن سبب التعرض لنوبات من الحمى والسخونية أثناء الحمل..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع "Doctor".
ارتفاع الحرارة
وتقلبات درجة الحرارة من الأشياء الطبيعية فى فترة الحمل، حيث يزيد معدل الأيض أو عملية التمثيل الغذائى أثناء الحمل، لتوفير المزيد من الطاقة للحامل والجنين.
ويزيد حجم الدم بنسبة تصل إلى 50 % وتتوسع الأوعية الدموية قليلاً للسماح بهذا التغيير، وهذا يعني أن الأوعية الدموية تتحرك بالقرب من سطح جلدك وهذا قد يجعلك تشعر بالدفء.
وفي حين أن التقلبات في درجة الحرارة من الأشياء الطبيعية فى فترة الحمل، إلا أن ارتفاع درجة الحرارة الشديد قد يكون مدعاة للقلق، إذا تجاوزت درجة حرارة جسمك 38.9 درجة مئوية، حيث يمكن أن تسبب الإجهاد الحرارى، ويمكن التغلب عليه من خلال شرب الكثير من السوائل والأطعمة الغنية بالمياه مثل: الخضروات والفواكه.
أعراض الحمى أثناء الحمل
-تقلب درجة حرارة الجسم ما بين الشعور بالحرارة والبرودة.
- في حالة ارتفاع درجة الحرارة بسبب حمام ساخن أو جاكوزي أو ساونا أو ممارسة التمارين الرياضية، فقد تشعرين بالحرارة والتعرق الغزير والدوار والعطش.
-اصفرار لون البول.
-الجفاف.
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