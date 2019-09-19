احذروا هذه المشروبات.. تهدد صحة أطفالكم

العلماء ينصحون بعدم تناول الأطفال أي مشروب يحتوي على سكر أو مُحليات

أصدرت لجنة من العلماء الأمريكيين مجموعة إرشادات غذائية جديدة، الأربعاء، وصفت بدقة ما ينبغي السماح للأطفال بشربه، وما يجب منعه عنهم خلال الـ5 سنوات الأولى من أعمارهم.

وأوصى علماء من مؤسسة بحوث الأكل الصحي "Healthy Eating Research" بعدم تناول الرضع أي شراب بخلاف لبن الأم أو اللبن الصناعي البديل عن لبن الأم، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأكدوا أنه لا ينبغي شرب الرضع للماء قبل بلوغ 6 أشهر، أما الرضع الذين يشربون اللبن الصناعي فيمكن أن يشربوا الحليب البقري بداية من 12 شهراً، مشددين على ضرورة شرب الماء والحليب بكميات كافية خلال الـ5 سنوات الأولى من عمر الطفل

ونصح العلماء الآباء بعدم إعطاء الأطفال أقل من 5 سنوات أي مشروب يحتوي على سكر أو أي مُحليات، ويشمل ذلك أي مشروبات قليلة السعرات الحرارية أو محلاة صناعياً، أو الحليب بالنكهات، مثل الحليب بالشوكولاتة أو المشروبات التي تحتوي على كافيين.

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هذا بالإضافة إلى تجنب المشروبات النباتية الأقل تغذية، والتي عادة ما يضاف إليها السكر والنكهات الصناعية، مثل حليب اللوز أو الأرز أو الشوفان، فيما عدا حليب الصويا، وكذلك تناول أكثر من كوب عصير طازج واحد في اليوم.

وروجعت الإرشادات الصادرة من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وأكاديمية التغذية والغذائيات، وجمعية القلب الأمريكية، والأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال.

وقالت ميجان لوت، نائبة مدير مؤسسة بحوث الأكل الصحي، إن هذه التوصيات تبسط كل شيء على الآباء، وعليهم الاهتمام بإعطاء أطفالهم الماء والحليب، وكميات محددة من العصير الطازج.

وأضافت أن الأطفال لا يحتاجون إلى شرب العصير، ومن الأفضل تناولهم للفاكهة مباشرة، لأن الاستهلاك الزائد من العصير يؤدي إلى تسوس الأسنان، وزيادة الوزن، وسوء التغذية.

وتأتي التحذيرات من المشروبات المحلاة وسط مخاوف من سمنة الأطفال، التي يمكن أن تمهد الطريق إلى أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول، وأمراض القلب، والسكتات الدماغية، وبعض أنواع السرطانات وتوقف التنفس أثناء النوم.