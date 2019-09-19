شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه.. الوجبات السريعة وسوء التغذية يؤثر على الذاكرة المكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة نيو ساوث ويلز روابط بين استهلاك الوجبات السريعة وفقدان الذاكرة المكانية.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthNews”، تشير دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نيو ساوث ويلز إلى أن الأكل غير الصحي قد يكون له آثار سلبية طويلة المدى على الذاكرة المكانية.

وقام الباحثون بتحليل الوظيفة المعرفية لدى الفئران التي تناوبت بين الأطعمة الغنية بالدهون والسكر (مثل الفطائر والكعك والبسكويت والبطاطا) واتباع نظام غذائي صحي منتظم.

وعلى مدى فترة 6 أسابيع، تم تغذية الفئران بالوجبات السريعة في فترات من ثلاثة أو خمسة أو سبعة أيام متتالية.

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وجد الباحثون في جامعة نيو ساوث ويلز أن التعرف على الذاكرة المكانية لدى الفئران تدهور بزيادات الوجبات السريعة، وكلما زاد عدد الأيام التى تناولوا فيها طعامًا دهنياً، ازدادت ذكرياتهم سوءًا.

وقالت البروفيسور "مارجريت موريس"، رئيسة قسم الصيدلة من كلية العلوم الطبية وكبيرة مؤلفي الدراسة: "أي وجبات سريعة على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع تؤثر سلباً على الذاكرة في هذه الحيوانات".

وأظهرت البروفيسور "موريس" وفريقها في السابق تغييرات مرتبطة بالنظام الغذائي في قرن آمون الفئران ، والتي أوضحت أنها جزء من الدماغ المسؤول عن مساعدتنا في العثور على الأشياء والتنقل في المساحات.

بالإضافة إلى انخفاض التعرف على الذاكرة المكانية، حددت الدراسة أيضًا الاختلافات الجسدية بين الفئران التي تناولت الوجبات السريعة على مدار ثلاثة أيام وخمسة أيام.