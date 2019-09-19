القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الفواكة بالكورن فليكس

- البلوبري : نصف كوب (طازج)

- كيوي : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم مكعبات)

- البرتقال : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم مكعبات)

- كورن فليكس : كوب

- التفاح : 1 حبة (مقشر ومفروم مكعبات)

- الفراولة : نصف كوب (مقطعة أنصاف)

- عصير البرتقال : نصف كوب

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة طريقة تحضير سلطة الفواكة بالكورن فليكس اخلطي البرتقال والكيوي والبلوبيري والتفاح والفراولة في طبق.

اخلطي عصير البرتقال مع عصير الليمون وأضيفي المزيج للفواكة.

أضيفي الكورن فليكس وقلبي المزيج وقدميها فوراً. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل قالب الكيك بالآيس كريم والفراولة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الفواكة بالكورن فليكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.