هزاع المنصوري يعيد العرب للفضاء بعد أكثر من 3 عقود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يكتب رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، يوم 25 سبتمبر/أيلول، تاريخا جديدا لنفسه ولدولته؛ إذ سيصبح أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.
وسبق "المنصوري" إلى الفضاء الأمير السعودي سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يوصف بأنه "أول رائد عربي"، لكن "المنصوري" سيكون الأول الذي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، والتي بدأ بناؤها عام 1998.
وبعد 34 عاما من رحلة الأمير سلطان تبدو تفاصيل رحلة "المنصوري" مختلفة من حيث المحطة التي تستهدفها وعدد الأيام التي ستقضيها الرحلة في الفضاء، والأهم من ذلك أهداف هذه الرحلة.
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