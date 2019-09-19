شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحساسية.. وفاة شاب عمره 18عاما بعد تناوله ساندوتش دجاج متبل باللبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة "Newsweek " الأمريكية، إن الشاب أوين كاري توفى لدى الاحتفال بعيد ميلاده الــ18 مع صديقته في مطعم شعبي في لندن بسبب حساسية الألبان، وقد أخبر موظفي المطعم أنه مصاب بحساسية الألبان، وسأل عما إذا كان الدجاج المشوي على ما يرام، وإذا ما كان خاليا من اللبن، وحصل على إجابات مطمئنة اتضح أنها غير دقيقة.



احذر حساسية الطعام تسبب الوفاة

وبعد الشعور بالإطمئنان إلى أنه سيكون آمنا لدى تناول الطعام ، أمر "كاري" بإحضار برجر الدجاج المشوي، وتناول نصفه تقريبًا قبل البدء في الشعور بالغثيان، وسرعان ما هاجمه شعور أسوأ بعد مغادرته المطعم، وانهار في وقت لاحق، ثم تم نقله إلى مستشفى قريب حيث توفي، واتضح أن الدجاج كان متبلًا في اللبن.

ساندوتش دجاج المشوي

ساندويش الدجاج المشوي الذي تم تقديمه إلى "أوين كاري " كان متبلا بالماء المالح والزبدة، ما أدى إلى وفاته، وفقا لصحيفة الجارديان.



وفاة شاب بسبب حساسية اللبن من ساندوتش

وقال كلوداج برادلي، الذي يمثل عائلة كاري، إن أي معلومات تتعلق بالحساسية قد طبعت بحروف سوداء صغيرة على خلفية زرقاء على ظهر القائمة، مما جعل قراءتها صعبة.

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وأضاف برادلي، أن إغفال حقيقة أن الفراخ كانت متبلة باللبن جعل الأمر يبدو للعميل أنه مجرد قطعة من الدجاج غير المتبل.

وأدلت أسرة كاري ببيان خارج المحكمة الأسبوع الماضي، دعت فيه المشرعين إلى وضع "قانون"، لوضع مزيد من المعلومات المسببة للحساسية.

وقالت العائلة: "نريد من المطاعم أن تعرض معلومات مسببة للحساسية على كل طبق فردي في قوائم طعامهم، يجب أن تضع صناعة الأغذية سلامة عملائها فى المقام الأول، موضحة أنه ببساطة يجب أن لا تكون هناك سياسة تعتمد على التواصل اللفظي بين العميل ومقدم الطلبات بالمطعم، والتي غالباً ما تحدث في مطعم مزدحم وصاخب، حيث يكون معدل انشغال الموظفين كبيرا، والعديد من عملائهم صغارا، هذا يترك مجالًا كبيرًا للخطأ في قضية نعلم أنها تكلف الكثير من الأرواح.

وأضافت المجلة: نأمل أن نتمكن من إحداث التغيير من خلال" قانون".