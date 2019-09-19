شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: المادة الفعالة “Dapagliflozin” تمنع تطور قصور القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق من العلماء دواء يستخدم بالفعل لعلاج مرض السكرى من النوع 2 يحتوى على المادة الفعالة “Dapagliflozin” يمنع تطور قصور القلب، ويمكن استخدامه لعلاج قصور القلب الموجود مسبقًا.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قام بالدراسة البروفيسور جون ماكموري، أستاذ أمراض القلب بمعهد علوم القلب والأوعية الدموية والعلوم الطبية بجامعة جلاسجو بالمملكة المتحدة وزملائه.

ويوضح البروفيسور ماكموري أن "أهم ما اكتشف أن dapagliflozin هو علاج لفشل القلب وليس مجرد دواء لمرض السكري".

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ويحدث قصور القلب عندما لا يعود القلب قادرًا على ضخ الدم فى جميع أنحاء الجسم كما يجب، فالمرضى الذين يعانون من قصور القلب، تنخفض النسبة المئوية للدم التي يضخها البطين الأيسر لكل نبضة قلب.

وبعض الحالات، مثل مرض الشريان التاجي (الشرايين الضيقة في القلب) أو ارتفاع ضغط الدم ، تجعل قلبك تدريجيًا ضعيفًا جدًا بحيث لا يمكن ملؤه وضخه بكفاءة، ويبلغ معدل انتشار قصور القلب الضعف.

وقال الباحثون إن العقار الذى يحتوى على المادة الفعالة “Dapagliflozin” هو واحد من الفئة الجديدة نسبيًا من عقاقير مرض السكري، وأظهرت الدراسات السابقة أن هذا الدواء لا يساعد فقط على التحكم في مستويات السكر في الدم، ولكن يمكنه أيضًا تحسين القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك تعزيز فقدان الوزن، وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الوفيات القلبية الوعائية.

وهذه هي استنتاجات البحث الذي تم تقديمه في الاجتماع السنوي للرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD) لهذا العام في برشلونة، إسبانيا (16-20 سبتمبر)