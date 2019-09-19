رياضة تغفلينها تحارب أمراض القلب والسرطان

فوائد عديدة غير متوقعه لممارسة رياضة ركوب الدراجات لصحتك للحفاظ على نمط حياة صحي وإحدى أسهلها وأسرعها هي ركوب الدراجات.

الفوائد الصحية المختلفة التي يمكن للمرء الحصول عليها من ركوب الدراجات كل يوم.

1. صحة العضلات

ركوب الدراجات بانتظام يقوي عضلات الساق، ويمكن أن يكون مفيداً للأطفال، لأنه يساعد على تحسين صحة العضلات وزيادة مرونة العضلات.



2. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية

أثناء ركوب الدراجات، ينبض القلب بشكل أسرع من المعدل الطبيعي، مما يعزز صحة القلب. ذلك لأن الدم يضخ بشكل أسرع، مما يحسن أداء القلب. الأشخاص الذين يتنقلون كل يوم إلى العمل أو في أماكن أخرى هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم...

3. زيادة قوة الجسم

أي نشاط بدني يتطلب عمل جسمك بالكامل من شأنه أن يزيد من قوة جسمك، بالإضافة إلى مستويات الطاقة لديك ويساعد ركوب الدراجات في زيادة القدرة على التحمل في الجسم ويعزز قدرة التحمل للشخص،

يفيد ركوبها أيضاً في زيادة مستويات الطاقة لديك.

4. محاربة الإجهاد

واحدة من فوائد الصحة العقلية الرئيسية لركوب الدراجات هي مكافحة الإجهاد والقلق. وإذا تم القيام بها بانتظام، فإنه يمكن علاج مختلف الأمراض العقلية. هذا لأن ركوب الدراجات هو نشاط ممتع يجلب تأثيرات إيجابية على الجسم.

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5. فقدان الوزن

ركوب الدراجات وسيلة جيدة للتخلص من الدهون غير المرغوب فيها من الجسم. تمارس عضلات الفخذين والأرداف، كما أنها تزيد من معدل الأيض، وبالتالي تقليل الدهون في البطن. يمكن لساعة من ركوب الدراجات النشط أن يحرق عدداً كبيراً من السعرات الحرارية وتسريع عملية فقدان الوزن.

6. يقلل من خطر مرض السكري

يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. سوف يساعد ركوب الدراجات يومياً في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، وهو أحد أفضل الطرق للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. وركوب الدراجات كل يوم لأكثر من 30 دقيقة يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري بنسبة 40 في المائة تقريباً.

7. قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن ركوب الدراجات يومياً قد يساعد في منع ظهور السرطان، من المعروف أن الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة مع أنشطة بدنية معتدلة إلى عالية، والتي تشمل ركوب الدراجات والجري، لديهم مخاطر أقل للإصابة بالسرطان مقارنة بالأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.

8. يعزز حركة الأمعاء

ركوب الدراجات هو نوع من التمارين الرياضية التي تسرع التنفس ومعدل ضربات القلب، مما يساعد على تحفيز تقلص العضلات المعوية. سيمنعك ذلك من الشعور بالانتفاخ ويساعد على تحسين حركة الأمعاء.



10. قد يحسن صحة الدماغ

تشير بعض الدراسات إلى أن ركوب الدراجات يمكن أن يساعد في تحسين ذاكرتك. يساعد ركوب الدراجات في بناء خلايا دماغية جديدة في الفصين، فهو يعزز تدفق الأوكسجين والدم إلى خلايا الدماغ، التي تحرق وتجدد المستقبلات، ويمكن أن تتصدى لمرض الزهايمر.

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